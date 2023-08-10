МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России за январь-июль 2023 года увеличился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 526,8 миллиона тонн, сообщает Росморречфлот. Аналитики назвали причины бурного роста акций Новороссийского порта

"Сохранение тренда на динамичный рост этого показателя, в основном, связано с увеличением на 16,8%, до 263,9 миллиона тонн, объема перевалки сухих грузов, среди которых лидировали зерно, минеральные и химические удобрения, а также уголь и кокс. Перевалка наливных грузов выросла умеренно (+2,6%), до 262,9 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна прибавил 2,2% и составил 57,7 миллиона тонн. "Прирост уже полностью обеспечен увеличением перевалки сухих грузов на 14,6%, до 17,8 миллиона, при сокращении перевалки наливных грузов на 2,6%, до 39,9 миллиона тонн", — поясняют в Росморречфлоте.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос на 3,8% и составил 149 миллиона тонн с сохранением лидирующей роли перевалки сухих грузов, рост которой достиг 17% и составил 66,2 миллиона тонн. Грузооборот наливных грузов на Балтике сократился на 5,1%, до 82,8 миллиона тонн в абсолютных цифрах.

"Сохранил за собой роль локомотива портового сектора РФ Азово-Черноморский бассейн, традиционно лидирующий в стране по объемам перевалки", — отмечает Росморречфлот. Грузооборот азовских и черноморских морских портов вырос на 18,4%, до 174,9 миллиона тонн, из которых объем перевалки сухих грузов увеличился на 29,5%, до 83,4 миллиона тонн, наливных грузов тоже вырос — на 9,9%, до 91,5 миллиона тонн. РЖД в июле поставили исторические рекорды по грузообороту

Продолжается стремительный рост грузооборота морских портов Каспийского бассейна, являющегося транзитным для международного транспортного коридора "Север-Юг", свидетельствуют данные Росморречфлота. "Он вырос на 40,8%, до 4,3 миллиона тонн, из которых объем перевалки сухих грузов вырос в 1,8 раз, составив 2,6 миллиона тонн, наливных грузов прибавил 5,1% и составил 1,7 миллиона тонн", — рассказали в ведомстве.

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 7,4%, до 140,9 миллиона тонн. Из них объем перевалки сухих грузов составил 93,9 миллиона тонн (+6,5%), наливных грузов — 47 миллиона тонн (+9,2%).