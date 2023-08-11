2023-08-11T08:43:44+03:00
2023-08-11T08:43:44+03:00
2023-08-11T08:43:44+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230811/841393132.html
Латинская Америка хочет преференции в торговле с ЕАЭС, заявил МИД
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Страны Латинской Америки и Африки заинтересованы в преференциальном режиме торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил РИА Новости директор департамента... ПРАЙМ, 11.08.2023
бизнес, экономика, новости, еаэс, африка, латинская америка, торговля
https://cdnn.1prime.ru/images/84069/37/840693731.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84069/37/840693731.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84069/37/840693730.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84069/37/840693730.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84069/37/840693718.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84069/37/840693718.jpg
https://1prime.ru/world/20230803/841288674.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Страны Латинской Америки и Африки заинтересованы в преференциальном режиме торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Заинтересованность в установлении преференциального режима торговли с ЕАЭС действительно выражают многие конструктивно настроенные государства, а также объединения из Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии", — сказал он в интервью агентству.
"Государства-члены ЕАЭС совместно с Евразийской экономической комиссией изучают такие заявки с точки зрения экономической целесообразности. Проработка соответствующих инициатив еще не завершена. В настоящее время официальные переговоры по либерализации торговли ведутся с Египтом, ОАЭ и Индонезией", — пояснил дипломат.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.