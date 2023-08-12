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"Яндекс Go" не подтвердил возможность платить картой "Мир" в Сербии
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"Яндекс Go" не подтвердил информацию о том, что поездки на такси в Сербии можно оплачивать картой "Мир": пользователи могут подключить ее в личном кабинете, но оплату произвести... ПРАЙМ, 12.08.2023
бизнес, экономика, новости, сербия, яндекс, карта "мир"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. "Яндекс Go" не подтвердил информацию о том, что поездки на такси в Сербии можно оплачивать картой "Мир": пользователи могут подключить ее в личном кабинете, но оплату произвести не смогут, эта функция пока что тестируется, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Ранее в субботу в телеграмм-канале MarketOverview появилась информация о том, что карты "Мир" российских банков стали принимать в Яндекс. Такси в Сербии. Там же отмечалось, что оплата списывается в сербских динарах (RSD) на счёт юрлица ЯТ в Белграде.
"Оплата поездок в Яндекс Go картой системы "Мир" в Сербии недоступна. Пользователи могут подключить карту МИР в личном кабинете, но оплатить поездку в Сербии по ней невозможно – эта опция сейчас тестируется сотрудниками компании", — отметили в компании.
Сервис "Яндекс Такси" заработал в Сербии в середине 2018 года, после чего компания усилила свое присутствие в этой стране, и в июне 2022 года было зарегистрировано представительство ООО "Яндекс.Технологии" в Белграде. Параллельно с марта 2022 года в Сербии активно реализуется новый проект экспресс-доставок посылок.