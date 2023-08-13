МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Оперативная группа центрального аппарата МЧС России направлена в Приморский край для координации работы по ликвидации последствий наводнений, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. В Приморье уволят главу филиала дорожной компании "Примавтодор"

"По решению главы МЧС России Александра Куренкова в Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с директором Департамента оперативного управления Анатолием Елизаровым для координации работы по ликвидации последствий наводнений", — говорится в сообщении.

В субботу в министерстве ГО и ЧС края сообщали, что в регионе отрезаны от сообщения 32 населенных пункта, подтоплено 543 частных дома и 1429 приусадебных участков, а также 40 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Как рассказали агентству в местной единой диспетчерской службе, утром, 12 августа, в Уссурийске прорвало дамбу. По информации прокуратуры, после повреждения дамбы началась эвакуация жильцов первых этажей близлежащих домов, до окон которых вода стала доходить.