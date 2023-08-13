МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. "Без лишнего шума". В США возмущены новым союзником России

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

Причины остановки движения не уточняются.

В Минобороны РФ сообщали в субботу, что киевским режимом предпринята попытка атаки Крымского моста ракетами С-200, переделанными в ударный вариант, все они были сбиты, разрушений нет.