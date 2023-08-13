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Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Ранее тот же телеграм-канал сообщал о том, что движение... ПРАЙМ, 13.08.2023
авто, транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, крымский мост, автомобильное движение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
Ранее тот же телеграм-канал сообщал о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ в субботу сообщали, что киевским режимом предпринята попытка атаки Крымского моста ракетами С-200, переделанными в ударный вариант, все они были сбиты, разрушений нет.