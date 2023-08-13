МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. В США разоблачили очередную "чепуху" о России

Ранее тот же телеграм-канал сообщал о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ в субботу сообщали, что киевским режимом предпринята попытка атаки Крымского моста ракетами С-200, переделанными в ударный вариант, все они были сбиты, разрушений нет.