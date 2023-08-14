МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Каждый седьмой зумер (родившийся после 2001 года) и миллениал (родившийся с 1981 по 1996 год) забывает вовремя оплачивать счета и кредиты, при этом среди старших поколений это позволяет себе лишь каждый двадцатый, говорится в исследовании "СберНПФ", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Исследование показало, ради чего россияне играют в лотерею

"Спонтанные покупки чаще других совершают миллениалы (29%) и иксы (родившиеся с 1965 по 1980 год — ред.) (25%), а трудности с ведением бюджета — слабое место для 29% зумеров. При этом каждый седьмой (15%) зумер и миллениал забывает вовремя оплачивать счета и кредиты, причём среди представителей старших поколений с этим сталкивается лишь каждый двадцатый", — сообщается в исследовании.

В нем также уточняется, что своим умением распоряжаться деньгами в целом довольны 66% бумеров (родившиеся в период с 1946 по 1964 год), 64% зумеров, 58% представителей поколения Х и лишь 44% миллениалов. В среднем по стране по всем возрастным группам этот показатель составил 51%. При этом опрошенным всех возрастных когорт нелегко дается формирование накоплений. Так, сложности с этим испытывают 51% бумеров, 50% иксов, 47% миллениалов и 38% зумеров.

В это же время больше всего стремятся совершенствовать свои навыки управления финансами миллениалы (72%). Для иксов этот показатель составляет 56%, для зумеров — 51%, а для бумеров — 42%.

"Результаты исследования показывают, что с возрастом россияне более грамотно распоряжаются деньгами и продолжают совершенствоваться в этом. Однако общей для всех остаётся проблема формирования накоплений. Чтобы эффективно откладывать деньги, нужны дисциплина и инструменты, которые помогут облегчить этот процесс", — отметил управляющий директор дивизиона "Инвестиции и накопления" Сбербанка Владимир Стеканов.