МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Танкеры, в том числе перевозящие сжиженный природный газ (СПГ), подолгу простаивают в районе Панамского канала из-за ограничений, введенных властями на использование этого маршрута в условиях сильной засухи, сообщила газета Financial Times. Мировые цены на нефть замедлили темпы снижения

Ранее администрация Панамского канала сократила количество судоходных рейсов и запретила судам с очень тяжелыми грузами пользоваться маршрутом из-за обмеления канала на фоне сильной засухи, которая продолжается в Центральной Америке уже несколько месяцев.

"Среднее время ожидания крупных танкеров, перевозящих сжиженный природный газ на север через канал, увеличилось с восьми до 18 дней", — говорится в сообщении издания со ссылкой на данные судоходного агентства Norton Lilly,

Согласно данным компании Xeneta, на которые ссылается газета, средняя стоимость срочной отправки 40-футового (12-метрового) контейнера из Китая на побережье Мексиканского залива в США через канал выросла на 36% и составила 2,4 тысячи долларов.

По мнению руководителей отраслевых компаний, вероятность сбоев в прохождении танкеров, которые перевозят сжиженный природный газ возросла, поскольку контейнеровозы часто бронируют доступ к маршруту за несколько месяцев.

Как отмечает газета, более 3% мирового объема торговли, включая сжиженный газ из США и фрукты из Южной Америки, проходит через почти 110-летний канал, который обеспечивает основной доход Панаме.

Помимо проблем с функционированием Панамского канала, аномально низкое количество осадков в этом году наносит ущерб животноводству и растениеводству, так как местные производители уже потеряли тысячи гектаров посевов.