АСТАНА, 15 авг — ПРАЙМ. Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС в январе-июне 2023 года составил 13,8 миллиарда долларов, что на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам республики. "МТС Банк" анонсировал улучшение условий денежных переводов в Казахстан

"В январе-июне 2023 года товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС составил 13,843 миллиарда долларов США, что в номинальном выражении больше на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом полугодии 2023 года экспорт товаров составил 5,43 миллиарда долларов США (больше на 36,8%), импорт – 8,413 миллиарда долларов США (меньше на 9,9%)", — говорится в сообщении пресс-службы бюро.

По данным статведомства, в общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС большую долю занимает Россия — 91,9%, далее следуют Киргизия — 4,6%, Белоруссия — 3,3% и Армения — 0,2%.

Наибольшую долю в экспорте со странами ЕАЭС занимают машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 28,1%, далее следуют продукты химической и связанных с ней отраслей промышленности – 25,5%, отметили в ведомстве.

В бюро дополнили, что в структуре импорта из стран ЕАЭС преобладают продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары – 20%, металлы и изделия из них – 18,9%, а также машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 18%.