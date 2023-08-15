МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к снижению после слабой статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит заметно снижаются

По состоянию на 14.17 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,72% — до 85,59 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,92%, до 81,75 доллара. Утром нефть слабо дорожала — в пределах 0,1%.

Влияет на торги слабая промышленная статистика из Китая, который является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти. Промпроизводство в стране в июле выросло на 3,7% в годовом выражении при прогнозе роста на 4,4%. Опасения за перспективы экономики Китая сдерживают ожидания по спросу на нефть.

Инвесторы также ожидают выхода макростатистики из США, которая будет опубликована в среду. Аналитики предполагают, что за неделю по 11 августа коммерческие запасы нефти в стране снизились на 2,1 миллиона баррелей после роста на 5,9 миллиона неделей ранее.

Вместе с этим эксперты по-прежнему отмечают дефицит на нефтяном рынке ввиду снижения производства странами ОПЕК+.

"Драйвером дефицита на рынке является снижение добычи Саудовской Аравией, в результате чего нефтепереработчики ищут альтернативные баррели. Спрос высок во многих регионах Азии, а также в США, и смешанный в Европе", — цитирует агентство Блумберг аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).