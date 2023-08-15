МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Разлива нефти после взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе не зафиксировано, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале. Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтяном месторождении в Югре

"Установлено, что на участке, где произошёл инцидент, компания ООО "Пакер Сервис" проводила работы по устранению гидратной пробки для запуска одной нагнетательной скважины. Во время взрывов и возгорания разлива нефти за пределы кустовой площадки не зафиксировано. Однако произошёл выхлоп газово-воздушной фракции", — говорится в сообщении.

По словам Радионовой, точная информация о вреде природе будет известна по результатам лабораторных исследований.

По данным регионального управления СК РФ, вечером в понедельник в Октябрьском районе ХМАО-Югры на участке месторождения нефти, расположенном на 80-м километре автодороги "Нягань-Талинка", вследствие нарушения правил безопасности произошел инцидент с воспламенением. Как подчеркнули в СУСК, при ЧП погиб один работник организации. Ранее власти сообщали о двух погибших.