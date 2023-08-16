МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В США составили хронологию событий, которые послужили началом получения взяток семьей Байдена от украинской компании Burisma, сообщает The Washington Times. Байден ответил на обвинения в причастности к коррупции

В этой компании работал сын президента САШ Джо Байдена — Хантер. В хронологии показано, как началось знакомства семьи Байдена с украинской компанией. Недобросовестные партнеры заплатили Хантеру, его помощникам и восьми его родственникам не менее 21,3 миллиона долларов за доступ к президенту США. В итоге, тот встретился как минимум с 14 недобросовестными бизнес-партнерами своего сына.

В целом, деньги для Байденов поступали из Китая, Казахстана, Румынии и Украины. По версии американской газеты, хронология начала событий была такая:

12 мая 2014 года: Хантер Байден вошел в совет директоров украинского нефтегазового холдинга Burisma. Его вознаграждение — 1 миллион долларов в год, что более чем в 30 раз выше среднего вознаграждения по рынку.

Уже тогда Хантер был признан наркоманом и у него не было опыта работы с энергетикой, Восточной Европой или Украиной. Зато его отец руководил решениями Вашингтона в отношении Украины.

20 марта 2015 года: Хантер Байден организует деловой ужин, на который зовет своего отца, чтобы познакомить его с представителем Burisma Вадимом Пожарским.

Со 2 по 14 ноября происходит несколько встреч и переговоров между Пожарским, Хантером и его отцом о том, чтобы Байден-старший посетил Киев и встретился с Петром Порошенком (тогда был президентом Украины), а также генпрокурором Виктором Шокиным, который расследовал дело Burisma. В компании не исключали, что генпрокурор сможет найти доказательства причастности Хантера Байдена к коррупционным схемам. Следователь назвал сумму, полученную Хантером Байденом из-за рубежа

7 декабря: вице-президент Байден прибывает на Украину, где требует уволить Шокина, если Киев хочет получить кредит МВФ в размере 1 миллиарда доллара.

23 января 2018 года: Байден-старший хвастается, что по его просьбе уволили генпрокурора Украины Шокина: — "прокурор не будет уволен, вы не получите деньги. И что же, черт побери? Его уволили".

"Байдены — лучшие" в достижении результатов для своих богатых клиентов, цитирует издание Хантера Байдена.

В американском Конгрессе представили данные, что Хантер и его деловые партнеры получили 17 миллионов долларов от иностранных источников, в том числе 7,3 миллиона — от Burisma.

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