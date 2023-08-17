МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Выручка — это средства, полученные от реализации продукции или предоставления услуг, например, ИП или ООО. Что это такое простыми словами, ее составляющие, чем отличается от дохода и прибыли, как рассчитывается выручка от продажи товаров за год или месяц, какие факторы влияют на ее уровень — в материале агентства «Прайм».

Выручка

Выручка представляет собой совокупную сумму денег, полученных компанией за продажу товаров или услуг. Этот показатель выражает количество денежных средств, поступивших от внешних источников, связанных с основной деятельностью фирмы, и позволяет проанализировать, получает ли бизнес достаточно от конкретной сферы.

Факторы, влияющие на выручку

Евгения Кукуева, финансовый директор МФК «Лайм-Займ», отмечает, что факторы, влияющие на выручку, зависят от конкретной компании и ее отрасли. Однако можно выделить ряд общих: характеристики продукции или услуг, ценовая политика, конкурентная среда и некоторые другие.

Продукты или услуги

Тип продукции или услуг, которые компания предоставляет, может сильно влиять на уровень выручки. Например, фирма, производящая дорогостоящие товары, может иметь более высокую выручку в сравнении с предприятием, предоставляющим более дешевые товары или услуги. «В случае если компания предлагает уникальные продукты, она может рассмотреть возможность повышения цен, чтобы увеличить выручку. Однако необходимо провести анализ ценовой чувствительности рынка и учитывать конкуренцию, чтобы не потерять уровень спроса», — говорит эксперт.

Цены

Уровень цен на товары или услуги и их изменение может привести к увеличению или уменьшению объема продаж и, следовательно, к изменению выручки. «Высокая стоимость может сдерживать спрос, в то время как низкие цены могут привлечь больше клиентов, но одновременно негативно сказаться на прибыли. Чтобы определить оптимальное ценообразование, необходимо провести анализ рынка, конкуренции, потребительских предпочтений, а также себестоимости продукта», — говорит Евгения Кукуева.

Конкуренция

Конкурентное окружение на рынке может повлиять на спрос на продукцию или услуги компании и, как следствие, на выручку. Высокая конкуренция может оказать давление на цены и объемы продаж. По мнению Евгении Кукуевой, правильная бизнес-стратегия и дифференциация продукта помогают компаниям, работающим в отраслях с высокой конкуренцией, бороться за долю рынка.

Маркетинг и реклама

Эффективные маркетинговые и рекламные стратегии способствуют привлечению клиентов и, как результат, повышению уровня продаж. Грамотно разработанные маркетинговые кампании и умелое использование рекламных каналов — один из ключевых факторов увеличения выручки.

Экономические условия

По словам Сергея Былинкина, предпринимателя, спикера федеральной программы «Мой бизнес» по финансовой грамотности, общее экономическое состояние страны или региона может повлиять на покупательскую способность потребителей и, соответственно, на объем продаж и выручку. В частности, в этом играют роль инфляция, уровень доходов и безработицы. В периоды экономического спада спрос на продукты и услуги может снижаться, что влечет за собой падение выручки.

«Для того чтобы понять какие факторы влияют на продажи компании, следует проводить факторный анализ, т.е. собрать данные о затратах, себестоимости, объемах продаж и других показателях, из которых складывается непосредственно выручка, сравнивать эти показатели с предыдущим периодом и искать закономерности, — комментирует Инна Зубрицкая, владелица парфюмерной студии, предприниматель. — Например, если себестоимость товаров увеличивается, то прибыль от продажи падает, а если в ассортимент добавляют новую позицию, то прибыль вырастает. Такой анализ помогает спланировать стратегию компании».

Измерение выручки

Выручка измеряется как сумма денег, полученных от продажи товаров или услуг. Ее можно рассчитать как совокупность всех отдельных транзакций за определенный период времени.

Средняя выручка

Для того чтобы оценить результаты деятельности компании, используют показатель средней выручки. Инна Зубрицкая поясняет, что средняя выручка, как правило, рассчитывается за конкретный период — день, месяц, квартал или год, что влияет на эффективность принимаемых управленческих решений и позволяет делать прогнозы финансового состояния компании. Чтобы рассчитать среднедневную выручку, необходимо рассчитать общую сумму за месяц и разделить ее на количество дней. Для определения размера среднемесячной выручки суммарное количество поступлений за год делят на количество месяцев. Посчитать среднеквартальную выручку можно следующим способом: сумму показателей выручки нужно разделить на количество кварталов в этом периоде. Для определения среднегодовой выручки требуется суммировать показатели трех и более лет и вычислить среднюю величину от этой суммы, разделив на количество лет.

Процент выручки

Процент выручки отражает долю выручки, полученной компанией, относительно других финансовых показателей. Например, можно рассчитать процент выручки от общих доходов или от себестоимости продукции/услуг. Этот показатель помогает оценить эффективность работы компании и ее прибыльность.

Евгения Кукуева говорит, что важно анализировать эти показатели в динамике и сравнивать их с конкурентами, чтобы оценить рост или снижение выручки, выявить возможные проблемы или улучшения, а также принимать взвешенные решения для достижения поставленных целей.

Увеличение выручки

Для увеличения выручки могут быть применены различные стратегии, такие как улучшение качества продукции, расширение ассортимента, повышение эффективности маркетинга и рекламы. «В зависимости от ниши бизнеса, от продукта, сегмента, покупательского портрета стратегии продвижения основной деятельности могут быть различные, универсальных советов нет», — говорит генеральный директор КППС Михаил Кузьмин.

Евгения Кукуева перечислила способы увеличения выручки компании:

Расширение клиентской базы. Привлечение новых клиентов может увеличить объем продаж и, следовательно, выручку. Этого можно достигнуть путем маркетинговых кампаний, рекламы, улучшения уровня обслуживания, доработки продуктов или услуг, привлекательных акций и скидок для новых клиентов.

Увеличение продаж среди действующих клиентов. Например, если продвигать дополнительные товары или услуги, внедрить программу лояльности и предоставлять персональные предложения.

Внедрение новых продуктов или услуг. Это может привлечь новых клиентов, а существующим — предоставить больше возможностей для покупок. Расширение продуктовой линейки также позволяет компании выйти на новые рынки и диверсифицировать свой бизнес.

Увеличению среднего чека и/или количества покупок на каждого клиента. Для этого можно предлагать продукты или услуги более высокой ценовой категории, увеличивать объемы продаж в рамках одной сделки или создавать дополнительные возможности для повторных покупок.

Оптимизация маркетинговых и рекламных кампаний. Привлечь больше клиентов и увеличить узнаваемость бренда поможет использование целевых рекламных каналов, улучшение качества и релевантности сообщений и акций, а также аналитика для определения эффективных стратегий.

По мнению Инны Зубрицкой, в условиях рыночных отношений эффективность работы компании на 90% зависит от своевременной реакции на изменяющиеся условия рынка и спрос со стороны потребителей. «Отслеживать и предлагать пути решения возникающих задач, как правило, работа отдела маркетинга. Изучение целевой аудитории, побуждение к приобретению этого продукта, четкое позиционирование и формирование потребности в этом продукте обеспечивают увеличение прибыли компании», — говорит эксперт.

Отличие выручки от дохода

Михаил Кузьмин говорит, что прибыль, доход и выручка — базовые показатели экономики и бухгалтерского учета каждого конкретного предприятия. Они важны для оценки компании третьими лицами — для инвесторов, возможных покупателей франшизы, банков в случае кредитования, собственников бизнеса в целях определения стратегий развития.

Отличие выручки от прибыли

Евгения Кукуева поясняет, что выручка — это общая сумма денег, которую компания получает от продажи своих товаров или услуг, в то время как прибыль — финансовая выгода, которая остается после вычета всех расходов от общего объема денежных средств. Прибыль отражает финансовое положение компании и может быть использована для покрытия расходов, выплаты дивидендов акционерам, инвестиций в развитие компании и других целей.

«Если растет выручка, совсем необязательно, что пропорционально вырастет и прибыль. Это связано с тем, что расходы бизнеса не всегда одинаковые. Например, подсчитать расходы на все ежемесячные обязательные платежи возможно, но бывают ситуации, когда расходы возрастают. Например, случаются поломки оборудования, необходимость обслуживания техники, закупки активов, непредвиденные траты и т.д. Поэтому взаимосвязь выручки и прибыли будет разной за каждый подсчитываемый период», — уточняет Михаил Кузьмин.