МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президента США Джо Байдена постигло очередное внешнеполитическое фиаско: посредником для урегулирования конфликта в Нигере стал президент России Владимир Путин, пишет American Thinker. Запад в бешенстве: еще один союзник перешел к России, пишут СМИ

Неужели все, до чего прикасается Джо Байден, превращается в г…?, задается автор статьи, который отмечает, что Вашингтон и его союзники опять теряют свое влияние в южном регионе.

Байден окончательно испортил отношения Америки с Китаем и Латинской Америкой. Он выставил США клоунами в Афганистане, поссорился с Саудовской Аравией и арабским миром, помог Ирану (хотя и не хотел этого), наконец, вмешался в украинский конфликт, за что расплачиваются американцы. Сейчас кризис начался в регионе Сахель в Северо-Западной Африке, где влиятельным посредником стал Путин.

Западные страны обеспокоены тем, как усиливается присутствие и влияние России в Западной и Центральной Африке. Особенно в Нигере, где 26 июля повстанцы свергли президента Мохамеда Базуму. При этом у США в Нигере есть военная база в городе Агадес.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) хотело вмешаться в интересах Франции и других стран Запада, но им противостоит Мали. Ее президент Ассими Гойта уже говорил по телефону с Путиным. "Бизнес - война": африканцы узнали, как к ним относится Запад

По данным издания, ЭКОВАС противостоят несколько стран: это внутренние регионы Сахеля и Сахары, которые уже становятся сферой влияния России в какой-то степени. Страны этого региона богаты ископаемыми: в них есть уран, золото, драгоценные камни, редкоземельные металлы и нефть. А у России есть ЧВК "Вагнер", которая широко присутствует на африканском континенте и давно контактирует с рядом правительств Африканских стран по обеспечению безопасности и борьбу с терроризмом, резюмирует автор статьи.

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