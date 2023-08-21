МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России к 15 августа, то есть ко дню резкого повышения ключевой ставки Банка России, превысил уровень прошлого года на ту же дату на 2,7% и составил 700,8 миллиарда рублей, следует из сообщения Минсельхоза РФ. Фондовые индексы АТР опустились после решения ЦБ Китая по ставкам

Неделю назад, 15 августа, совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых — максимального уровня с мая 2022 года. Решение было принято в целях ограничения в стране рисков для ценовой стабильности.

"По состоянию на 15 августа 2023 года общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 700,8 миллиарда рублей. Это на 2,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении министерства. В том числе Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 477,7 миллиарда рублей, Сбербанк — на 223,1 миллиарда.

Объем кредитных ресурсов, предоставленных предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ за аналогичный период прошлого года, составил 682,1 миллиарда рублей, в том числе 460,7 миллиарда рублей от Россельхозбанка и 221,4 миллиарда — от Сбербанка.

Резкое повышение ключевой ставки Банком России несет для реального сектора риски удорожания кредитов и снижения инвестиционной активности, заявлял РИА Новости на прошлой неделе независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. По его словам, для сельского хозяйства это влияние будет менее очевидно, чем для других отраслей, но будет действовать больше — производить продукцию станет дороже, что скажется и на отпускных ценах.