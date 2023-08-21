МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ внесло в правительство проект постановления о продлении до 31 августа 2024 года пошлин на экспорт подсолнечника, масла и шрота, при этом расчет пошлины на подсолнечник будет переведен в рубли, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. В Минэкономразвития прокомментировали курортный сбор в российских регионах

"Проект согласован со всеми ведомствами и внесен в правительство. Ставка пошлины (на подсолнечник — ред.) предусмотрена на уровне 32 тысячи рублей до 31 августа 2024 года", — сообщили в пресс-службе.

Пошлина на вывоз подсолнечника была введена в РФ с 1 июля 2021 года: на период по 31 августа 2022 года она составляла 50%, но не менее чем 320 долларов за тонну. Затем ее действие было продлено до 31 августа 2023 года, а в конце июля Минэкономразвития предложило увеличить этот период до 31 августа 2024 года, опубликовав проект соответствующего постановления кабмина РФ на портале проектов нормативных правовых актов.

Помимо этого, документ предусматривал перевод пошлины в рубли и изменения в расчет пошлин на подсолнечный шрот за счет повышения базовой цены для их расчета до 15 875 рублей за тонну (сейчас — 13 875 рублей). Сама пошлина по-прежнему рассчитывается как разница между индикативной (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой ценой, умноженной на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло введена с 1 сентября 2021 года, пошлина на экспорт подсолнечного шрота — с 1 мая того же года. Они действовали до 31 августа 2022 года, позже срок действия пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника был продлен до 31 августа 2023 года, а расчет пошлин на масло и шрот — переведен в рубли.

В свою очередь, величина пошлины на подсолнечное масло также рассчитывается как разница между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), умноженная на корректирующий коэффициент (0,7).