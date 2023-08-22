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В "Эксперт РА" оценили вероятность двузначной инфляции в России в 2023 году
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Двузначная инфляция в России в этом году маловероятна, в том числе из-за эффекта базы, хотя начало следующего года будет "непростым", поделился мнением в интервью РИА Новости... ПРАЙМ, 22.08.2023
экономика, новости, россия, эксперт ра, инфляция, оценка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Двузначная инфляция в России в этом году маловероятна, в том числе из-за эффекта базы, хотя начало следующего года будет "непростым", поделился мнением в интервью РИА Новости заместитель генерального директора "Эксперт РА" Николай Иванов.
По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении на 14 августа ускорилась до 4,66% с 4,43% неделей ранее.
"Это даже в конце года маловероятно: скажется, в том числе, и эффект базы, так как цены начали расти уже в ноябре 2022 года", — ответил Иванов на вопрос, может ли инфляция в России в этом году стать двузначной.
"Но начало следующего года обещает быть непростым, и повышение ставок не выглядит здесь самым лучшим инструментом для снижения инфляционного давления", — добавил он.
Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2023 года будет в диапазоне 5-6,5%. Минэкономразвития прогнозировало в апреле, что темпы роста цен в стране в декабре составят 5,3%.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 08.00 мск.