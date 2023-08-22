МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Двузначная инфляция в России в этом году маловероятна, в том числе из-за эффекта базы, хотя начало следующего года будет "непростым", поделился мнением в интервью РИА Новости заместитель генерального директора "Эксперт РА" Николай Иванов. "Эксперт РА" пообещал Британии и ведущим странам Европы скорую рецессию

По данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении на 14 августа ускорилась до 4,66% с 4,43% неделей ранее.

"Это даже в конце года маловероятно: скажется, в том числе, и эффект базы, так как цены начали расти уже в ноябре 2022 года", — ответил Иванов на вопрос, может ли инфляция в России в этом году стать двузначной.

"Но начало следующего года обещает быть непростым, и повышение ставок не выглядит здесь самым лучшим инструментом для снижения инфляционного давления", — добавил он.

Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2023 года будет в диапазоне 5-6,5%. Минэкономразвития прогнозировало в апреле, что темпы роста цен в стране в декабре составят 5,3%.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 08.00 мск.