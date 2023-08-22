МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем несколько увеличили темпы снижения по сравнению с утренней динамикой, рынки продолжают оценивать перспективы спроса и поставок, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Нефть под давлением

По состоянию на 14.14 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,62% — до 83,94 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,56%, до 79,67 доллара. Утром нефть дешевела на 0,1%.

Инвесторы продолжают следить за перспективами спроса и поставок на нефтяном рынке, что в данный момент больше сдерживает стоимость нефти. С одной стороны, страны ОПЕК+ продолжают усилия по снижению добычи, но опасения по поводу прогнозов спроса остаются сдерживающим фактором для котировок.

"Можете называть это опасениями по поводу рецессии, экономическими сложностями или обеспокоенностью по спросу — они были успешно скомпенсированы стратегией группы ОПЕК+ по управлению поставками. Хотя нефтяной баланс может явно ухудшиться, на данный момент нет причин полагать, что мировое потребление нефти приблизится или даже опустится ниже уровня предложения", — заявил агентству Блумберг аналитик PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).

Инвесторы также ожидают выхода макростатистики из США, которая будет опубликована в среду. Аналитики предполагают, что за неделю по 18 августа коммерческие запасы нефти в стране снизились на 2,9 миллиона баррелей после снижения на 6 миллионов неделей ранее.