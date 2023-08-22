2023-08-22T20:36:06+03:00
2023-08-22T20:36:06+03:00
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2023
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Путин прокомментировал дополнительные кредиты регионам
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Средства на предоставление дополнительных кредитов регионам есть, но этот вопрос надо проработать с финансовыми властями, поскольку возникают вопросы макроэкономической... ПРАЙМ, 22.08.2023
финансы, экономика, новости, россия, путин, регионы, кредит
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Средства на предоставление дополнительных кредитов регионам есть, но этот вопрос надо проработать с финансовыми властями, поскольку возникают вопросы макроэкономической стабильности, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Во время совещания президент "Опоры России" Александр Калинин обратил внимание на вопрос с предоставлением инвестиционного налогового вычета. "Сегодня невыгодно регионам давать инвестиционный налоговый вычет, потому что они теряют деньги сегодня, а получат их через три года. И если на эти три года дать казначейские кредиты, бюджетные кредиты, то тогда совершенно по-другому заработает этот механизм, а это именно прежде всего для малого и среднего бизнеса", — сказал Калинин.
"Что касается дополнительных кредитов в регионах, ну, средства в целом есть, это вопрос не только проработки с ведомствами и с регионами, которые теряют определенные деньги, но и необходимо поработать, как я уже сказал, с финансовыми властями, потому что здесь возникают вопросы макроэкономической стабильности", — ответил Путин.