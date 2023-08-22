МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Средства на предоставление дополнительных кредитов регионам есть, но этот вопрос надо проработать с финансовыми властями, поскольку возникают вопросы макроэкономической стабильности, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, заявил Путин

Во время совещания президент "Опоры России" Александр Калинин обратил внимание на вопрос с предоставлением инвестиционного налогового вычета. "Сегодня невыгодно регионам давать инвестиционный налоговый вычет, потому что они теряют деньги сегодня, а получат их через три года. И если на эти три года дать казначейские кредиты, бюджетные кредиты, то тогда совершенно по-другому заработает этот механизм, а это именно прежде всего для малого и среднего бизнеса", — сказал Калинин.

"Что касается дополнительных кредитов в регионах, ну, средства в целом есть, это вопрос не только проработки с ведомствами и с регионами, которые теряют определенные деньги, но и необходимо поработать, как я уже сказал, с финансовыми властями, потому что здесь возникают вопросы макроэкономической стабильности", — ответил Путин.