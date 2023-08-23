МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 4,88% на 21 августа с 4,66% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Минэкономразвития внесло проект об экспортной пошлине на подсолнечник

"На неделе с 15 по 21 августа 2023 года инфляция замедлилась до 0,09% (0,1% на неделе с 8 по 14 августа 2023 года). Год к году инфляция составила 4,88% после 4,66%", — говорится в документе.

Авторы обзора указывают, что в сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,02% вслед за увеличением темпов снижения цен на плодоовощную продукцию.

"На остальные продукты питания рост цен сохранился практически на уровне прошлой недели при повышенных темпах удорожания мясопродуктов (особенно свинины и мяса кур), а также яиц. Также продолжилось удорожание масложировой продукции и хлебобулочных изделий. При этом продолжили снижаться цены на молочную продукцию и муку, подешевели кондитерские изделия, замедлился рост цен на сахар и крупы", — отмечают в министерстве.

Что касается непродовольственных товаров, то недельная инфляция составила 0,3% на фоне продолжающегося роста стоимости легковых автомобилей (0,44% после 0,22%), строительных материалов (0,40% после 0,24%) и медицинских товаров. При этом в сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг цены несколько снизились, заключили в министерстве.

Накануне президент России Владимир Путин говорил, что инфляционные риски в РФ растут и задача по сдерживанию роста цен выходит на первый план.

Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам текущего года составит 5-6,5%. При этом регулятор отмечал, что годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит увеличиваться по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета низких значений месячных приростов цен лета – осени 2022 года.