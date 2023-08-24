МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Лидеры стран-участниц БРИКС поручили главам МИД составить к следующему саммиту список потенциальных государств-партнеров, следует из декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. Си Цзиньпин прокомментировал расширение БРИКС

"Мы решили пригласить Аргентинскую Республику, Арабскую Республику Египет, Федеративную Демократическую Республику Эфиопию, Исламскую Республику Иран, Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты стать полноправными членами БРИКС с 1 января 2024 года. Мы также поручили нашим министрам иностранных дел продолжить разработку модели стран-партнеров БРИКС и списка потенциальных стран-партнеров и представить доклад к следующему саммиту", — сказано в документе.

Они призвали к большему участию развивающихся стран в международных организациях.

"Мы призываем расширить участие формирующихся рынков и развивающихся стран в международных организациях и многосторонних форумах", — говорится в декларации.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЮГ

Лидеры стран БРИКС оценили проявленный странами Глобального Юга интерес к членству в организации. Лидеры БРИКС выработали критерии для принятия новых членов

"Мы ценим высокий интерес, проявленный странами Глобального Юга к членству в БРИКС", — говорится в декларации, а также отмечается, что страны БРИКС достигли соглашения по критериям, стандартам и процедурам расширения организации.

НЕГАТИВНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ МЕРЫ

Лидеры стран БРИКС выразили озабоченность использованием односторонних мер, негативно влияющих на развивающийся мир, заявляется в декларации по итогам саммита БРИКС.

"Мы выражаем обеспокоенность по поводу применения односторонних принудительных мер, которые несовместимы с принципами Устава ООН и приводят к негативным последствиям, особенно в развивающихся странах. Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению и улучшению глобального управления путем содействия более гибкой, эффективной, действенной… демократической и подотчетной международной и многосторонней системе", — сказано в документе.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.