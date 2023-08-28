МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Запад не может избавиться от ядерной зависимости с Россией, об этом пишет Bloomberg. Попытки США отказаться от российского урана терпят неудачу, пишет СМИ

США и из европейские союзники достаточно быстро смогли ограничить нефтяной и газовый экспорт России. Но в отношении атомной энергетики они продолжают зависеть от поставок "Росатома", которая доминирует в поставках топлива для АЭС в мире: около 50 процентов обогащенного урана поставляет российская госкорпорация.

Пока западные страны только пытаются восстановить свои утерянные способности перерабатывать уран в ядерное топливо. После катастрофы с АЭС "Фукусима" в 2011 году, многие страны, в основном в Европе стали сокращать долю атомной энергетики в своем энергобалансе. Восстановить свои позиции Западу быстро не удастся, считают в агентстве. Россия же обогащает уран больше, чем другие страны, а именно такой уран, с изотопом U-235, является главным сырьем для топлива ядерных реакторов.

"Росатом", в отличие от западных конкурентов, участвует во всех этапах цепочки поставок — от добычи руды до обогащения и доставки топлива, а также его утилизации после того, как оно отработает свой срок. В то время как бывшие лидеры ядерного рынка — французская Areva, американские US Enrichment и Westinghouse Electric обанкротились, "Росатом" остается прибыльным. Корпорация нарастила долю рынка, щедро софинансирует новые зарубежные проекты. Сегодня строятся 33 новых энергоблока с реакторами российского типа в 10 странах, включая Китай и Индию, с которыми заключены топливные контракты на десятилетия вперед.

Старые АЭС, построенные еще при СССР, также обсуживает "Росатом". Например, Украина продолжает покупать топливо у России для АЭС, и не сможет прекратить это делать до конца этого десятилетия. Похожая ситуация с АЭС в Болгарии, Чехии, Финляндии и тп. В целом Россия покрывает около 30 процентов потребности Евросоюза в обогащенном уране. США вдвое нарастили закупку урана у России

США нарастили объем торговли с Россией после окончания холодной войны. Россия продолжает оставаться крупным поставщиком услуг по добыче, переработке, конверсии и обогащению урана для коммунальных предприятий США: в 2022 году она поставила около четверти обогащенного урана, закупаемого атомными энергетическими реакторами США. Америка и Канада, желая снизить роль России на урановом рынке, решили восстановить внутренние ядерные мощности США. Кроме того, они же, но совместно с Великобританией, Францией и Японией, решили развивать общие цепочки поставок уранового топлива, которые изолируют Россию. В целом, страны считают, что им нужно пять лет, чтобы развернуть государства от российского ядерного топлива.

В это же время в Москве понимают, что только они имеют все цепочки поставки ядерного топлива. К тому же "Росатом" активно подписывает соглашения на развивающихся рынках. В тоже время, госкорпорация осознает риски и намерена защищать свои интересы, в том числе, предлагать странам лучшие решения, которые уже опробовала с существующими партнерами, пишет издание.