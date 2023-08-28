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Мишустин призвал вывести взаимодействие в рамках ЕАЭС на новый уровень
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин убежден, что в сегодняшней непростой ситуации в мире крайне важно вывести взаимодействие в рамках ЕАЭС на еще более высокий уровень. На прошлой... ПРАЙМ, 28.08.2023
экономика, новости, россия, еаэс, михаил мишустин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин убежден, что в сегодняшней непростой ситуации в мире крайне важно вывести взаимодействие в рамках ЕАЭС на еще более высокий уровень.
На прошлой неделе Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправсовета в Армении. На совещании с вице-премьерами в понедельник глава правительства рассказал о ключевых направлениях взаимодействия стран объединения.
"Мы с партнерами согласны, что именно сегодня, в непростой ситуации в мире, крайне важно вывести взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза на еще более высокий уровень, воплотить в жизнь перспективные совместные проекты во всех областях на благо наших людей", — сказал Мишустин.
По словам премьера, Россия намерена продолжать развивать промышленную кооперацию. Так, в сентябре планируется участие российской делегации в промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет в Астане. Мишустин подчеркнул, что углубление кооперации с ЕАЭС будет способствовать встраиванию союза в глобальные производственные цепочки.
"И дальше будем делать всё необходимое, чтобы создавать комфортные условия для жизни в наших государствах", — пообещал премьер.