МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. "Газпром нефть" инвестировала свыше 44 миллиардов рублей в запуск полного цикла производства российских синтетических масел на Омском заводе смазочных материалов мощностью 220 тысяч тонн продукции в год, сообщила компания. "Газпром нефть" может установить электрозарядки на своих АЗС

"Газпром нефть" перейдет на полный цикл производства российских синтетических масел… "Газпром нефть" готовится запустить на Омском заводе смазочных материалов комплекс гидроизодепарафинизации… Объем выпуска составит 220 тысяч тонн в год, инвестиции "Газпром нефти" в проект превышают 44 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что новый комплекс позволит отказаться от использования импортных базовых масел и обеспечить российский рынок смазочными материалами, созданными полностью на отечественной основе. Комплекс может работать на всех видах нефтяного сырья для производства масел.

Выпуск продукции будет осуществляться по трехступенчатой системе. Все технологические этапы будут проходить под воздействием водорода с использованием современных катализаторов, благодаря которым раскрываются и усиливаются ключевые свойства смазочных материалов.

По словам главы "Газпромнефть-смазочные материалы" Анатолия Скоромца, с вводом в эксплуатацию комплекса гидроизодепарафинизации компания сможет "кратно увеличить выпуск необходимых базовых компонентов как для собственного производства синтетических масел, так и для других российских предприятий-партнеров".

В декабре прошлого года Скоромец уточнял, что сырье для производства масел будет поступать с комплекса глубокой переработки нефти Омского НПЗ. По его словам, сервисы "Газпром нефти" востребованы на внутреннем рынке. Компания также видит для себя потенциал развития в этой области на рынках стран Ближнего Востока, Азии и Африки.