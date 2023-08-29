МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Невозврат выручки от экспорта в Индию — прямая причина падения курса рубля этим летом, считает экс-глава банка "Открытие" и "ВТБ 24", экс-министр финансов России, экономист Михаил Задорнов, сообщает РБК. Эксперты рассказали, что нужно для запуска расчетов в рублях с Индией

Россия не может вернуть из Индии рупии, которые застряли в стране от экспортно-импортных операций. То есть российские товары, которые приобрела Индия оплатили рупиями, сейчас находятся на счетах в местных банках. Купить на них нечего (то есть вернуть их стоимость в товарном эквиваленте не получается).

По словам Задорнова, это одна из причин ослабления рубля, и власти должны решить этот вопрос. Россия поставила в Индию нефть и нефтепродукты в январе-июне 2023 года на сумму 30 миллиардов долларов. Но при этом покупает в Индии товаров всего на 6-7 миллиардов долларов.

"Нам нечего покупать в Индии, и мы не можем вернуть эти рупии, так как они не неконвертируемая валюта", — пояснил Задорнов.

Он напомнил, что эта сумма в 30 миллиардов долларов составляет больше, чем положительное сально текущего счета России. По оценкам Банка России, положительное сальдо в первом полугодии 2023 года составило 20,2 миллиардов долларов, что в 7,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Из-за антироссийских санкций вернуть валюту в Россию сложно, но Центральный банк и правительство обязаны решить ее. Индийские законы не разрешают ряд операций с рупиями и требуют согласования. Конвертация в другую валюту, например, в рубли, возможна. Но для этого не всегда хватает российской валюты.