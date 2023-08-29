2023-08-29T18:58:00+03:00
2023-08-29T22:25:39+03:00
2023-08-29T18:58:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230829/841601730.html
Минэнерго опровергло ранее заявленную причину ослабления рубля
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минэнерго России опровергло заявления о том, что на ослабление рубля этим летом повлияли зависшие на счетах российских экспортеров нефти индийские рупии. Ранее во вторник... ПРАЙМ, 29.08.2023
нефть, энергетика, валюта, рынки, экономика, новости, россия, курс рубля, минэнерго, рупии
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/38/841403865.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/38/841403865.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/38/841403864.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/38/841403864.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/38/841403852.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84140/38/841403852.jpg
https://1prime.ru/press_release/20230828/841583441.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Минэнерго России опровергло заявления о том, что на ослабление рубля этим летом повлияли зависшие на счетах российских экспортеров нефти индийские рупии.
Ранее во вторник экс-глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в авторской колонке для РБК писал, что причиной ослабления рубля стали проблемы с конвертацией рупий, которые получили российские нефтяные компании от экспорта в Индию.
"Нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождения которой является Россия, независимо от валюты платежа. Задержки не носят системного характера. Таким образом, заявления о том, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля, не отражают реальное положение дел", — сообщили РИА Новости в Минэнерго.
Россия в этом году нарастила экспорт нефти в Индию. В мае ее доля в нефтяном импорте Индии впервые превысила 40%, обогнав суммарно трех крупнейших поставщиков — Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ, подсчитали РИА Новости на основе данных министерства торговли и промышленности Индии.