МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Минэнерго России опровергло заявления о том, что на ослабление рубля этим летом повлияли зависшие на счетах российских экспортеров нефти индийские рупии. Георгий Лунтовский: банки ждут открытого разговора с регулятором об итогах пилотного тестирования платформы цифрового рубля

Ранее во вторник экс-глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в авторской колонке для РБК писал, что причиной ослабления рубля стали проблемы с конвертацией рупий, которые получили российские нефтяные компании от экспорта в Индию.

"Нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки, местом происхождения которой является Россия, независимо от валюты платежа. Задержки не носят системного характера. Таким образом, заявления о том, что проблемы с конвертацией рупий являются причиной ослабления курса рубля, не отражают реальное положение дел", — сообщили РИА Новости в Минэнерго.

Россия в этом году нарастила экспорт нефти в Индию. В мае ее доля в нефтяном импорте Индии впервые превысила 40%, обогнав суммарно трех крупнейших поставщиков — Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ, подсчитали РИА Новости на основе данных министерства торговли и промышленности Индии.