МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Габон входит в ОПЕК, но в мировой добыче нефти занимает доли процента, поэтому даже в случае перебоев в работе месторождений из-за переворота влияние на рынок будет практически нулевым, как бы конкретно ни складывалась ситуация, прокомментировал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Эксперт рассказал, какие последствия для мира несет переворот в Габоне

В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Le Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Ондимба находится под домашним арестом.

"Доля Габона в мировой добыче нефти составляет менее 0,2%, то есть даже в негативном сценарии влияние текущих событий на мировой рынок нефти будет практически нулевым", — считает Кауфман.

"Влияние на добычу будет зависеть от дальнейшей ситуации в стране. Если захват власти закончится быстро и бескровно, то влияние на добычу, вероятно, будет минимально — возможны только временные остановки. Если же далее последуют боевые действия, то добыча может снизиться, а месторождения могут работать с перебоями, как это происходит, например, в Ливии", — рассуждает он.

По данным августовского доклада ОПЕК, добыча Габона в прошлом году составляла в среднем 197 тысяч баррелей нефти в сутки. В апреле текущего года он добывал 209 тысяч баррелей в сутки, в мае — 212 тысяч, а в июне — 207 тысяч.

При этом Кауфман считает маловероятным выход Габона из соглашений ОПЕК или ОПЕК+, так как это будет невыгодно.