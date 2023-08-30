МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Габон входит в ОПЕК, но в мировой добыче нефти занимает доли процента, поэтому даже в случае перебоев в работе месторождений из-за переворота влияние на рынок будет практически нулевым, как бы конкретно ни складывалась ситуация, прокомментировал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.

Рабочий во время обработки изделий на сталелитейном производстве.

Эксперт рассказал, какие последствия для мира несет переворот в Габоне

В среду утром военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олигуи Нгема заявил газете Le Monde, что президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит все гражданские права. Согласно заявлению военных, Ондимба находится под домашним арестом.

"Доля Габона в мировой добыче нефти составляет менее 0,2%, то есть даже в негативном сценарии влияние текущих событий на мировой рынок нефти будет практически нулевым", — считает Кауфман.

"Влияние на добычу будет зависеть от дальнейшей ситуации в стране. Если захват власти закончится быстро и бескровно, то влияние на добычу, вероятно, будет минимально — возможны только временные остановки. Если же далее последуют боевые действия, то добыча может снизиться, а месторождения могут работать с перебоями, как это происходит, например, в Ливии", — рассуждает он.

По данным августовского доклада ОПЕК, добыча Габона в прошлом году составляла в среднем 197 тысяч баррелей нефти в сутки. В апреле текущего года он добывал 209 тысяч баррелей в сутки, в мае — 212 тысяч, а в июне — 207 тысяч.

При этом Кауфман считает маловероятным выход Габона из соглашений ОПЕК или ОПЕК+, так как это будет невыгодно.