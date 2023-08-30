МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером несколько замедлили рост после выхода статистики по запасам и добыче сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Добыча нефти в США не изменилась за неделю, завершившуюся 25 августа

По состоянию на 17.54 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,33% — до 85,19 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 81,56 доллара. До выхода статистики нефть дорожала в среднем на 0,6%.

Согласно официальным данным, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 25 августа сократились на 10,6 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 3,3 миллиона.

В то же время запасы бензина снизились слабее ожиданий, дистиллятов — выросли сильнее прогноза. Добыча нефти сохранилась на уровне прошлой недели в 12,8 миллиона баррелей в сутки.

Рынки также продолжают следить за ситуацией в Мексиканском заливе, где ранее в среду ураган "Идалия" обрушился на побережье американского штата Флорида.

"Инвесторы все больше беспокоятся по поводу урагана "Идалия", который проносится над Мексиканским заливом. По данным Управления энергетической информации, на шельф Мексиканского залива приходится около 15% добычи нефти в США и около 5% добычи природного газа, и некоторые, если не все, эти объемы находятся под угрозой из-за ураганов", — комментирует аналитик IG Джереми Нейлор (Jeremy Naylor), которого цитирует портал MarketWatch.