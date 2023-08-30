МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Рост ВВП России в июле замедлился до 5% в годовом выражении с 5,7% в июне, за январь-июль экономика выросла на 2,1%, следует из обзора Минэкономразвития. Рост реальных зарплат в России в июне замедлился в годовом выражении

"В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 5% год к году (после 5,7% год к году в июне), а уровень двухлетней давности на 0,8% (+0,3% в июне). В целом за 7 месяцев 2023 года ВВП вырос на 2,1% год к году", — говорится в обзоре министерства "О текущей ситуации в российской экономике".

По оценке министерства, в месячном выражении ВВП в июле вырос на 0,5% с исключением сезонного фактора (в июне — на 0,1%).

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП России в 2023 году на 1,2%. Однако в начале августа глава министерства Максим Решетников говорил, что темпы роста ВВП РФ в 2023 будут точно выше 2%. Обновленный прогноз министерство представит позднее.

Банк России ждет роста экономики страны в 2023 году в диапазоне 1,5-2,5%. А министр финансов Антон Силуанов на минувшей неделе говорил, что рост ВВП России в текущем году может превысить 2,5%.