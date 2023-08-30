МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Рост инвестиций в основной капитал в России во втором квартале на 12,6% оказался значительно выше ожиданий и прогнозных оценок; наибольший вклад в рост показатели внесли: машиностроительный комплекс, сфера IT и телекоммуникации, транспортно-логистический комплекс, прокомментировала данные Росстата замминистра экономического развития Полина Крючкова. Рост реальных зарплат в России в июне замедлился в годовом выражении

Ранее в среду Росстат сообщил, что инвестиции в основной капитал в России во втором квартале выросли на 12,6% в годовом выражении, по итогам первого полугодия — на 7,6%.

"Инвестиционная активность по итогам второго квартала 2023 года оказалась значительно выше ожиданий и прогнозных оценок. Рост в реальном выражении составил 12,6% к уровню второго квартала прошлого года, а общий объем инвестиций достиг 7 триллионов рублей. К уровню двухлетней давности также существенный рост (+16,3%)", — сказала Крючкова.

По ее словам, поддержку высокой активности продолжают оказывать бюджетные источники (как из федерального бюджета за счет реализации крупных инфраструктурных проектов, так и по линии регионов).

"Важным событием второго квартала стало возвращение к росту инвестиций за счёт собственных средств организаций, который составил 18,2%. По поручению президента Минэкономразвития России еще в конце 2022 года ставило стимулирование частной предпринимательской инициативы в инвестиционной сфере в качестве одной из ключевых целей. В настоящий момент она реализуется благодаря широкому набору принятых мер поддержки инвестпроектов. Это механизмы СЗПК, поручительства ВЭБ.РФ, фабрика проектного финансирования и другие", — указала она.

"В отраслевом отношении наибольший вклад в рост инвестиций внесли: машиностроительный комплекс (производство электроники, машин и оборудования, авиастроение и другое), сфера IT и телекоммуникации, транспортно-логистический комплекс. Кроме того, несмотря на все внешнеэкономические ограничения, высокая инвестиционная активность сохранилась в добывающей промышленности, прежде всего, в нефтегазовом и металлургическом секторах", — продолжила замминистра.

Также Крючкова обратила внимание на рост инвестиционной активности на Дальнем Востоке — рост в регионах ДФО составил 26,2%. В МЭР объясняют такую динамику развитием новых торговых и производственных связей. "Но при этом прирост инвестиций отмечается во всех федеральных округах и в подавляющем большинстве регионов", — заключила она.