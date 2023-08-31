МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Розничные продажи в Германии в июле упали на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Правительство Германии представило план по развитию экономики страны

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что рост продаж в июле составит 0,3%.

Более подробные данные можно найти на сайте бюро статистики.