2023-08-31T10:49:10+03:00
2023-08-31T10:49:10+03:00
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2023
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Розничные продажи в Германии снизились в июле
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Розничные продажи в Германии в июле упали на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что рост продаж в июле составит 0,3%. Более подробные... ПРАЙМ, 31.08.2023
экономика, новости, германия, розничные продажи, статистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Розничные продажи в Германии в июле упали на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что рост продаж в июле составит 0,3%.
Более подробные данные можно найти на сайте бюро статистики.