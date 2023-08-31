МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Россия и ОПЕК+ достигли договоренности по сокращениям поставок нефти РФ на внешние рынки, новые параметры будут озвучены на следующей неделе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития Красноярского края. Путин отметил необходимость развития инфраструктур Красноярского края

"Да, договорились. Основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично", — ответил он на вопрос Путина о том, договорилось ли правительство РФ с партнерами по ОПЕК+ о сокращении поставок российской нефти на внешние рынки.

Накануне Новак заявил, что не исключает продления добровольного сокращения экспорта на октябрь, и пояснил, что работа по этому вопросу ведется вместе с коллегами из других стран.

Россия в августе добровольно сокращала экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к объявленному ранее сокращению добычи. Позднее было объявлено, что сокращение будет продлено на сентябрь, но теперь — на 300 тысяч баррелей в сутки.