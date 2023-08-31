2023-08-31T18:36:26+03:00
2023-08-31T18:36:26+03:00
2023-08-31T18:36:26+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230831/841627551.html
Новак объявил, когда анонсирует договоренности с ОПЕК+
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Россия и ОПЕК+ достигли договоренности по сокращениям поставок нефти РФ на внешние рынки, новые параметры будут озвучены на следующей неделе, заявил вице-премьер РФ Александр... ПРАЙМ, 31.08.2023
нефть, энергетика, рынки, экономика, новости, россия, александр новак, экспорт нефти, опек
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Россия и ОПЕК+ достигли договоренности по сокращениям поставок нефти РФ на внешние рынки, новые параметры будут озвучены на следующей неделе, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития Красноярского края.
"Да, договорились. Основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично", — ответил он на вопрос Путина о том, договорилось ли правительство РФ с партнерами по ОПЕК+ о сокращении поставок российской нефти на внешние рынки.
Накануне Новак заявил, что не исключает продления добровольного сокращения экспорта на октябрь, и пояснил, что работа по этому вопросу ведется вместе с коллегами из других стран.
Россия в августе добровольно сокращала экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к объявленному ранее сокращению добычи. Позднее было объявлено, что сокращение будет продлено на сентябрь, но теперь — на 300 тысяч баррелей в сутки.