МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером ускорили рост после комментариев вице-премьера РФ Александра Новака о договоренностях с ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Фондовый рынок США может незначительно снизиться по итогам месяца

По состоянию на 17.53 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,26%, до 86,31 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 1,58%, до 82,92 доллара. До комментариев нефть дорожала примерно на 1%.

Ранее в четверг Новак заявил, что Россия и ОПЕК+ достигли договоренности по сокращениям поставок нефти РФ на внешние рынки, новые параметры будут озвучены на следующей неделе.

Другими факторами роста стали статданные из Китая и США. Индекс деловой активности (PMI) в промышленности КНР в августе вырос до 49,7 пункта с 49,3 пункта в июле, Китай является крупным потребителем и импортером нефти. А коммерческие запасы нефти в США за неделю по 25 августа сократились на 10,6 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 3,3 миллиона.

"За последние пять недель коммерческие запасы нефти США упали почти на 34 миллиона баррелей… Нефть показывает рост пятую из шести последних торговых сессий, прибавив почти 4%. В условиях слабой волатильности нефть может подготовиться к большому росту", — рассказал порталу MarketWatch старший рыночный аналитик FxPro Алекс Купцикевич (Alex Kuptsikevich).

С начала месяца нефть при этом может показать рост стоимости третий месяц подряд, но увеличение может составить около 1-1,5% после роста июля примерно на 15%.