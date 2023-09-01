БИШКЕК, 1 сен — ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров обладает даром предвидеть будущее страны на 20-30 лет вперед, рассказал он в беседе с госагентством "Кабар". В России в четыре раза вырос спрос на IT-специалистов

Глава республики отметил, что может предвидеть ход развития Киргизии на 20-30 лет вперед, его прогнозы обычно сбываются.

"Наверное, это мне дано свыше", — сказал Жапаров.

Президент Киргизии подчеркнул, что стране необходимо подготовить кадры, которые предскажут будущее на 100 лет вперед. По его словам, в республике напрочь забыли об обучении будущих специалистов.

"Если вспомнить подготовку кадров во времена Союза, то тогда их готовили с самых первых ступеней", — напомнил президент Киргизии, подчеркнув намерение страны воспользоваться этим опытом.