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Жапаров рассказал о своем даре видеть будущее Киргизии
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Президент Киргизии Садыр Жапаров обладает даром предвидеть будущее страны на 20-30 лет вперед, рассказал он в беседе с госагентством "Кабар". Глава республики отметил, что может... ПРАЙМ, 01.09.2023
общество , экономика, новости, кадры, киргизия, садыр жапаров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БИШКЕК, 1 сен — ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров обладает даром предвидеть будущее страны на 20-30 лет вперед, рассказал он в беседе с госагентством "Кабар".
Глава республики отметил, что может предвидеть ход развития Киргизии на 20-30 лет вперед, его прогнозы обычно сбываются.
"Наверное, это мне дано свыше", — сказал Жапаров.
Президент Киргизии подчеркнул, что стране необходимо подготовить кадры, которые предскажут будущее на 100 лет вперед. По его словам, в республике напрочь забыли об обучении будущих специалистов.
"Если вспомнить подготовку кадров во времена Союза, то тогда их готовили с самых первых ступеней", — напомнил президент Киргизии, подчеркнув намерение страны воспользоваться этим опытом.