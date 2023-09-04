АНКАРА, 4 сен — ПРАЙМ. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила газета Star, ссылаясь на корреспондента на месте. Путин поприветствовал участников и гостей ВЭФ

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию в 12.15 дня на самолете "TUR" с однодневным рабочим визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина", — пишет издание.

В международном аэропорту Сочи турецкого лидера встретили сразу несколько официальных представителей: заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр города Сочи Алексей Копайгородский, заместитель генерального директора по государственному протоколу МИД России Игорь Богдашев, посол Турецкой Республики в Москве Мехмет Самсар и другие официальные лица.

Сегодняшняя встреча Путина и Эрдогана в Сочи будет их первой личной встречей после перерыва на год. Президенты обсудят ключевые вопросы, включая зерновую сделку.