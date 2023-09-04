2023-09-04T12:58:02+03:00
2023-09-04T12:58:02+03:00
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2023
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Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным, сообщило СМИ
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. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила газета Star, ссылаясь на корреспондента на месте... ПРАЙМ, 04.09.2023
экономика, новости, россия, сочи, путин, реджеп тайип эрдоган
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 4 сен — ПРАЙМ. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщила газета Star, ссылаясь на корреспондента на месте.
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию в 12.15 дня на самолете "TUR" с однодневным рабочим визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина", — пишет издание.
В международном аэропорту Сочи турецкого лидера встретили сразу несколько официальных представителей: заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр города Сочи Алексей Копайгородский, заместитель генерального директора по государственному протоколу МИД России Игорь Богдашев, посол Турецкой Республики в Москве Мехмет Самсар и другие официальные лица.
Сегодняшняя встреча Путина и Эрдогана в Сочи будет их первой личной встречей после перерыва на год. Президенты обсудят ключевые вопросы, включая зерновую сделку.