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2023
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Путин и Эрдоган кратко пообщались перед встречей в Сочи
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Российский президент Владимир Путин пригласил своего коллегу,турецкого президента, Реджепа Эрдогана приезжать на отдых в Сочи. Перед началом переговоров лидеры стран обменялись... ПРАЙМ, 04.09.2023
бизнес, экономика, новости, туризм, россия, реджеп тайип эрдоган, сочи, путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СОЧИ, 4 сен — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин пригласил своего коллегу,турецкого президента, Реджепа Эрдогана приезжать на отдых в Сочи.
Перед началом переговоров лидеры стран обменялись парой слов.
Путин пожелал, чтобы Эрдоган приезжал в Сочи.
"А то мы все к вам", — заметил глава российского государства.
"Здесь тоже очень красиво, кстати", — ответил президент Турции.
Путин согласился, отметив, что в Сочи много зелени.
Эрдоган заключил, что это Черноморский регион.