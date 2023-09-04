СОЧИ, 4 сен — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин пригласил своего коллегу,турецкого президента, Реджепа Эрдогана приезжать на отдых в Сочи.

Перед началом переговоров лидеры стран обменялись парой слов.

Путин пожелал, чтобы Эрдоган приезжал в Сочи.

"А то мы все к вам", — заметил глава российского государства.

"Здесь тоже очень красиво, кстати", — ответил президент Турции.

Путин согласился, отметив, что в Сочи много зелени.