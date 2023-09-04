МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. США, Британия и ЕС планируют оказать давление на ОАЭ, чтобы те прекратили поставки товаров в РФ, которые якобы могут оказать помощь Москве в конфликте на Украине, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников. Плохо пахнет. Запад дистанцируется от сделок с Украиной

"Чиновники из США, Британии и ЕС планируют на этой неделе оказать совместное давление на ОАЭ, чтобы страна прекратила поставки товаров в Россию, которые могут помочь Москве в войне против Украины", — пишет издание.

Как пишет Wall Street Journal, c понедельника начинаются визиты чиновников из Вашингтона и европейских столиц в ОАЭ в рамках совместных усилий по недопущению попадания в Россию компьютерных чипов, электронных компонентов и других товаров двойного назначения. Чиновники заявляют, что серьезно обеспокоены тем, что все больше западных товаров попадают в Россию через ОАЭ.

Издание также приводит слова неназванного чиновника из ОАЭ, который заявил, что страна соблюдает санкции, введенные ООН, и находится в тесном диалоге с международными партнерами, включая США и ЕС, по теме конфликта на Украине и его последствий для мировой экономики. Он добавил, что ОАЭ следят за экспортом товаров двойного назначения и привержены защите "целостности глобальной финансовой системы".

Страны-партнеры России оказались под давлением со стороны Запада, который ввел экономические санкции против Москвы в связи с началом российской военной операции против Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.