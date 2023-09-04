МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Китайские читатели портала "Гуаньча" не верят словам главы МИД Франции о России. "Мечты о Крыме иллюзорны": Саркози о намерениях Украины вернуть полуостров

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что система безопасности Европы должна быть создана с учетом интересов России. Россия продолжит существовать как держава и после окончания конфликта на Украине, поэтому с ней надо налаживать отношения, считает дипломат. Необходимо выстроить новую архитектуру взаимоотношений и безопасности, которая будет устраивать всех. Однако она также считает, что Украина должна быть в НАТО.

По мнению китайцев, заявления дипломата из Франции смешны и выглядят, как пустые обещания.

"Франция продержалась во время Второй мировой войны всего 30 дней. Чему она может научить в смысле безопасности. Поднимать руки?", — иронизирует читатель портала.

"Меркель открыто сказала, что врала президенту России. Кто теперь будет верить Евросоюзу", — спрашивает другой.

"Опять какие-то обманы, когда гарантии Запада вообще играли роль?", — задается вопросом третий.

Участники обсуждения вспомнили, что когда-то Советскому Союзу было обещано, что расширения НАТО на восток не будет. Но именно пять раундов расширения и стали причиной военного конфликта России и Украины.

"Ошибаетесь: это Россия должна быть гарантом безопасности Европы", — считает участник треда.

"Россия после череды обманов политиков Запада набралась мудрости, и пустые слова не сработают", — полагает участник дискуссии.

"Вы не способны предоставить безопасности гарантии никому. Ваши потуги — только курам на смех", — говорит другой.

"Вы слишком высокого мнения о себе, если считаете, что Россия нуждается в ваших гарантиях", — считает читатель " Гуаньча".

"Кого вы обманываете? Безопасность Старого континента контролирует США и НАТО, сами вы не можете даже себя защитить. Не говоря j других. Не смешите!"?— говорит другой читатель.

"Авторитет Запада подорван, все это — просто бесполезные слова на бумаге", — резюмируют читатели китайского портала.

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