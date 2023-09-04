МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Осенью россиянам следует готовиться к росту цен не только на импортные, но и на многие отечественные продукты. Как минимум в пределах инфляции подорожают мясо, рыба, сахар, овощи-фрукты, хлеб и даже детское питание. Дело не только в слабом рубле, но и в логистике, проблемах с кадрами в отечественном сельском хозяйстве и даже росте утилизационного сбора. Назван продукт, больше всего подорожавший за два года

Логистика и не только

В условиях роста стоимости доллара импортные товары точно покажут рост. Но на инфляцию влияет множество других факторов. Один из них — логистика.

"Рост стоимости топлива, особенно в южных регионах России, продолжает бить рекорды. Поэтому вполне реально подорожание не только бананов издалека, но и привычных осенних фруктов, например, хурмы и мандаринов", — говорит профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

Удорожание еще одного продукта — рыбы — спровоцировано экологическими рисками. Из-за начала слива воды с реактора Фукусимской АЭС некоторые страны, в том числе Китай, отказались закупать рыбу и морепродукты у Японии.

А с учетом потенциала китайского рынка экономист предполагает, что практически весь дальневосточный улов уйдет на экспорт в КНР. Ограничение предложения в России может повысить цены не только на деликатесы (красная рыба и икра), но и на вполне ходовые сорта.

Цены на мясо подстегнет кадровый голод — все меньше людей желают заниматься сельским хозяйством и выращивать животных. Фермеры испытывают нехватку рабочих рук поэтому вынуждены сокращать поголовье. Гады заморские. Что еще подорожает из-за обвала рубля

"Данные по безработице в июне обновили исторический минимум — чуть выше 3 процентов. Это явно указывают на кадровый голод, который особенно ощутим в отраслях с высокими трудозатратами, например, сельском хозяйстве и, в особенности, животноводстве", — объясняет экономист.

Проблемы с кадрами требуют от работодателя роста зарплаты, что всегда включается в себестоимость продукции и, следовательно, и в цену товара.

В связи с этим "точно можно ожидать" рост стоимости мяса. Причем не только премиальных говядины и индюшатины, но и пока доступных населению свинины и куриного мяса, констатирует Сорокина.

Хлеб, сахар и детское питание

Из-за роста утилизационного сбора уже подорожала и может еще подорожать сельхозпродукция, продолжает доцент кафедры статистки РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Так, на один из самых популярных тракторов МТЗ 80/82, основное назначение которых — механизация возделывания и уборки пропашных сельскохозяйственных культур (кукуруза, сахарная свёкла, картофель, подсолнечник, овощебахчевые и др.), с мощностью силовой установки более 60 л.с. и не более 90 л.с, коэффициент утилизационного сбора вырос до 14,49 (вместо 3), подсчитала специалист.

По ее оценкам, рост цен на муку, затраты на оплату труда сотрудников и логистику потенциально могут увеличить цены на хлеб на 7-10 процентов.

Список дорожающих товаров может пополнить и сахар. Дело в том, что с начала года мировые цены на него уже выросли более чем на 25 процентов, достигнув максимального значения за последние 12 лет.

А рост цен на сахар может "подтянуть" цены и на кондитерскую продукцию, консервацию, в дрожжевой и ликероводочной промышленности. Однако это социально значимые товары и государство будет сдерживать цены на них. Продукт-загадка: что сильнее всего подорожает осенью

Лебединская не исключает и роста цен на детское питание на те же 10 процентов из-за падения рубля и увеличения мировых цен на сырье.

Чай, кофе и импортная экзотика

В свою очередь завкафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов смотрит в будущее с оптимизмом. По его мнению, осенью продукты питания, в основном, не будут дорожать. Для этого нет базовых причин.

"По основным продуктам Россия самодостаточна, урожай пшеницы, овощей, фруктов полностью обеспечивают "потребительскую корзину" среднего россиянина", — говорит он.

Однако "определенное обесценивание" российской валюты в мае- августе объективно ведет к удорожанию импортных продуктов. Для россиян это может означать, что подорожают на 10-15 процентов импортные фрукты, чай, кофе, кондитерские изделия. Но, это, по словам Зобова, не носит массового характера. Подорожание может коснуться экзотических фруктов, по прочим же товарам цены будут удерживаться в приемлемых рамках.

Если курс рубля все-таки начнет укрепляться и вернется к уровню 75-80 за доллар, цены и вовсе могут начать снижаться, считает он.

Будут дорожать, как это и происходит каждый год, сезонные овощи и фрукты. К октябрю-ноябрю подорожают огурцы, помидоры. Но даже в этом случае цены будут сильно дифференцированы. Так, помидоры (по московскому региону) могут стоить от 180 до 550 рублей за килограмм, в зависимости от сорта и страны выращивания.