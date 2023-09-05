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Нефть дешевеет на удорожании доллара
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Мировые цены на нефть снижаются во вторник днем на фоне удорожания доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.36 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent... ПРАЙМ, 05.09.2023
нефть, энергетика, валюта, рынки, экономика, новости, мир, мировые цены на нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник днем на фоне удорожания доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.36 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,65% — до 88,42 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 85,34 доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,5%, до 104,75 пункта. Удорожание доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными для покупки в другой валюте.
Рынки также обращают внимание на статистику из Китая — крупного потребителя и импортера нефти, опубликованную ранее во вторник. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в августе снизился до 51,8 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее, прогнозировалось сокращение только до 53,6 пункта.