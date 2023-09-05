МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник днем на фоне удорожания доллара, свидетельствуют данные торгов. Евро дешевеет к доллару после публикации статданных в еврозоне

По состоянию на 14.36 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,65% — до 88,42 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,26%, до 85,34 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,5%, до 104,75 пункта. Удорожание доллара делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее доступными для покупки в другой валюте.

Рынки также обращают внимание на статистику из Китая — крупного потребителя и импортера нефти, опубликованную ранее во вторник. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в августе снизился до 51,8 пункта с 54,1 пункта месяцем ранее, прогнозировалось сокращение только до 53,6 пункта.