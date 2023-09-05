МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник более чем на 2%, при этом стоимость марки Brent поднялась выше 91 доллара за баррель впервые с 17 ноября 2022 года после сообщений о продлении добровольного сокращения добычи Россией и Саудовской Аравией, следует из данных торгов и комментария аналитика. Бензин Аи-92 снова обновил рекорд на российской бирже

По состоянию на 18.52 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 2,18% — до 90,94 доллара за баррель, ранее в ходе торгов она впервые с 17 ноября прошлого года превысила 91 доллар. Октябрьские фьючерсы на WTI в то же время дорожают на 2,64%, до 87,83 доллара за баррель.

"Цены на нефть начали расти, так как трейдеры поняли, что ОПЕК+ не настроена на увеличение предложения в ближайшее время", — приводит портал MarketWatch слова главного инвестиционного директора Zaye Capital Markets Наим Аслам (Naeem Aslam).

Ранее агентство новостей SPA со ссылкой на источник сообщило, что Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки.

Почти одновременно с этим вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. Он также добавил, что объем добровольного сокращения добычи нефти в РФ теперь будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке.