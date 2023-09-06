МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в июле сократился на 0,2% к предшествовавшему месяцу, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Розничные продажи в Великобритании выросли в августе

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя только на 0,1%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в июле снизился на 1%. Аналитики ожидали снижения на 1,2%. В Евросоюзе розничные продажи в июле сократились на 0,3% в месячном выражении, а в годовом — на 1,2%.

Агентство также пересмотрело июньские годовые показатели: теперь зафиксировано снижение в еврозоне на 1%, а не 1,4%, в ЕС — на 1,1% вместо 1,6%.

Наибольшее снижение в годовом выражении наблюдалось в июле в Словении (-16,3%), Эстонии (-8,6%) и Венгрии (-7,6%). Больше всего продажи в июле выросли в Испании (+8,6%), на Кипре (+8%) и в Люксембурге (+6,9%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в июле в годовом выражении в еврозоне снизился на 2,2%, в ЕС — на 2,4%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении увеличились на 1,1%, а в Евросоюзе — на 0,7%.