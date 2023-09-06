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“Путин предупрежден”: Польша послала дерзкий сигнал
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Польша послала сигнал Владимиру Путину, усилив оборону на границе с Россией, пишет местная польская газета "Express". "Правящая националистическая партия в Польше "Право и... ПРАЙМ, 06.09.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, польша, оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Польша послала сигнал Владимиру Путину, усилив оборону на границе с Россией, пишет местная польская газета "Express".
"Правящая националистическая партия в Польше "Право и справедливость" ставит в приоритет оборону на фоне опасений насчет роста нестабильности на границе с Белоруссией и Россией", — говорится в статье.
Сообщается, что Варшава во вторник озвучила свои намерения по приобретению еще шести дополнительных батарей американской системы ПВО Patriot. Помимо этого, отмечается, что Польша планирует купить для национального флота навигационные радары для увеличения радиуса наблюдения до 200 километров.
Российская армия в мае поразила ракетный комплекс Patriot, и, как сообщил Денис Мантуров, российское ПВО способна ликвидировать ракеты такого типа.
Как пишет издание, новости об укреплении Польшей своих границ появились после заявления главы КНДР Ким Чен Ын о его возможном визите в Россию для обсуждения вопроса поставок корейского оружия. Ранее в понедельник пресс-секретарь СНБ США Эдриенн Уотсон заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу недавно ездил в КНДР с намерением убедить Северную Корею продать вооружение.