МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила октябрьские отпускные цены на нефть для покупателей из Азии и США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ. Газ в Европе подешевел на десять процентов

Стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии повышена на 0,1 доллара за баррель. Таким образом, она будет на 3,6 доллара за баррель превышать цену корзины сортов Oman/Dubai. При этом рынки ожидали повышения стоимости нефти марки Arab Light на 0,3 доллара.

"Саудовская Аравия четвертый месяц подряд повышает цены на свою нефть для Азии, что свидетельствует об ужесточении ситуации на рынке после того, как королевство в очередной раз продлило одностороннее сокращение поставок", — пишет агентство.

Для потребителей из США цены на все марки были повышены на 0,2 доллара.

"Aramco снизила стоимость поставок в Средиземноморье и Северо-Западную Европу на 10 центов за баррель", — добавляет Bloomberg.

Во вторник саудовское агентство новостей SPA сообщило о продлении Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца года.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.