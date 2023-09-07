МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в четверг вечером на сомнениях инвесторов, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цены на золото стабильны после публикации макростатистики по США

По состоянию на 19.08 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,54%, до 90,12 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,48%, до 87,11 доллара.

"В то время как некоторые могут утверждать, что сообщения, поступившие из королевства в начале этой недели, являются резким напоминанием продавцам шортов о том, что не следует занимать позиции против "Центрального банка нефти", другие могут утверждать, что недавнее ужесточение на физическом рынке является скорее искусственным, чем органическим действием рыночных сил", — приводит агентство Блумберг слова аналитиков из Royal Bank of Canada Майкла Трэна и Хелимы Крофт (Michael Tran, Helima Croft).

Ранее на неделе появилась новость о планах дальнейшего ограничения поставок на рынок со стороны крупнейших добывающих стран. Так, сообщалось, что власти Саудовской Аравии решили продлить "добровольное" (сверх договорённостей в рамках ОПЕК+) сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца года, а Россия заявила о продлении сокращения экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года.