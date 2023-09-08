МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, по окончательной оценке, замедлилась до 6,1% с 6,2% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Росстат зафиксировал ускорение недельной инфляции в России

Соответствующие данные будут опубликованы в пятницу, 8 сентября, в 9.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 1 сентября их число осталось на уровне 512 агрегатов.