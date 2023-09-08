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Аналитики ждут замедления годовой инфляции в Германии в августе
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Годовая инфляция в Германии по итогам августа, по окончательной оценке, замедлилась до 6,1% с 6,2% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Соответствующие... ПРАЙМ, 08.09.2023
экономика, новости, германия, инфляция, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, по окончательной оценке, замедлилась до 6,1% с 6,2% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Соответствующие данные будут опубликованы в пятницу, 8 сентября, в 9.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 1 сентября их число осталось на уровне 512 агрегатов.