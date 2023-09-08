МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, по окончательной оценке, замедлилась до 6,1% с 6,2% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Банк Англии отметил снижение инфляционных ожиданий британских компаний

Показатель совпал с предварительной оценкой.

За август потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 0,3%, что также совпало с предварительной оценкой. В июле цены также выросли на 0,3%.

Потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, поднялись на 6,4% в годовом выражении, а за август — на 0,4%. Показатели тоже полностью совпали с предварительной оценкой.