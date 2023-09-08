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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230908/841689430.html
Годовая инфляция в Германии замедлилась до 6,1 процента
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Годовая инфляция в Германии по итогам августа, по окончательной оценке, замедлилась до 6,1% с 6,2% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны... ПРАЙМ, 08.09.2023
экономика, новости, статистика, инфляция, германия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, по окончательной оценке, замедлилась до 6,1% с 6,2% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с предварительной оценкой.
За август потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 0,3%, что также совпало с предварительной оценкой. В июле цены также выросли на 0,3%.
Потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, поднялись на 6,4% в годовом выражении, а за август — на 0,4%. Показатели тоже полностью совпали с предварительной оценкой.