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Китай более чем на 100% увеличил поставки в Россию через Забайкальск
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Объем поставок овощей и фруктов из Китая в Россию через пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия в январе-июле составил 90 тысяч тонн, более чем на 100% выше, чем годом ранее,... ПРАЙМ, 08.09.2023
экономика, новости, китай, россия, поставки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 8 сен — ПРАЙМ. Объем поставок овощей и фруктов из Китая в Россию через пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия в январе-июле составил 90 тысяч тонн, более чем на 100% выше, чем годом ранее, сообщило в пятницу генконсульство России в городе Харбин.
"Увеличивается объем поставок в Россию китайских фруктов и овощей через наземные погранпереходы. По данным таможни города Маньчжурия, с января по июль текущего года через автомобильный пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия в нашу страну перевезли порядка 90 тысяч тонн плодоовощной продукции, что более чем на 100% превышает показатели прошлого года", — говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.
В дипмиссии отметили, что с января 2023 года на автомобильном погранпереходе Забайкальск – Маньчжурия сняты все противоэпидемические ограничения; грузоперевозки осуществляются в нормальном режиме в обоих направлениях.
"Общий объем перевезенных через него товаров за 7 месяцев этого года составил более 900 тысяч тонн", — говорится в сообщении.