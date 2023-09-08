ПЕКИН, 8 сен — ПРАЙМ. Объем поставок овощей и фруктов из Китая в Россию через пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия в январе-июле составил 90 тысяч тонн, более чем на 100% выше, чем годом ранее, сообщило в пятницу генконсульство России в городе Харбин. Назван фактор, тормозящий туристический "безвиз" между Россией и Китаем

"Увеличивается объем поставок в Россию китайских фруктов и овощей через наземные погранпереходы. По данным таможни города Маньчжурия, с января по июль текущего года через автомобильный пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия в нашу страну перевезли порядка 90 тысяч тонн плодоовощной продукции, что более чем на 100% превышает показатели прошлого года", — говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.

В дипмиссии отметили, что с января 2023 года на автомобильном погранпереходе Забайкальск – Маньчжурия сняты все противоэпидемические ограничения; грузоперевозки осуществляются в нормальном режиме в обоих направлениях.

"Общий объем перевезенных через него товаров за 7 месяцев этого года составил более 900 тысяч тонн", — говорится в сообщении.