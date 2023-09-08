БРЮССЕЛЬ, 8 сен — ПРАЙМ. Евросоюз добился "прогресса" в борьбе с обходом санкций, введенных против России, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. США и Великобритания ввели новые санкции против россиян

"Для нас очень важна работа по борьбе с обходом санкций, мы в этом добиваемся некоторого прогресса", — сказал Мишель на пресс-конференции в Нью-Дели, куда он прибыл для участия в саммите G20.

Он добавил, что борьба с обходом санкций требует серьезного диалога с другими государствами.

В четверг Еврокомиссия опубликовала инструкцию для европейских компаний, цель которой – "помочь им устанавливать, оценивать, понимать возможные риски обхода санкций, а также избегать их". В частности, в ЕК напомнили, что европейские компании особое внимание должны уделять партнерам из третьих стран, следить за тем, чтобы они не обходили европейские санкции.

ЕС в рамках 11-го пакета антироссийских санкций в июне этого года ввел в действие механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран. Под персональные санкции ЕС за обход ограничительных антироссийских мер уже попали три компании, зарегистрированные в Гонконге, два юрлица из ОАЭ, два из Узбекистана и по одной компании из Армении и Сирии.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.