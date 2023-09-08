МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин победит в конфликте на Украине и переживет любого американского лидера. Такое мнение высказал экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

"Он говорит, что Путин не сможет пережить конфликт. Ну, вот тебе еще одна новость, Тони Блинкен: Путин пережил Билла Клинтона, Джорджа Буша младшего, Барака Обаму, Дональда Трампа, он переживет Джо Байдена и тебя", — указал Риттер, раскритиковав слова госсекретаря США Энтони Блинкена о российском лидере.

По его словам, американцы так и не смогли решить "проблему Путина", то есть, победить и свергнуть власть в Москве при помощи развязанного Вашингтоном украинского кризиса. Риттер уверен, что Россия находится на верном пути, поэтому сумеет победить всех врагов. Того же нельзя сказать об Украине и США, добавил он.

Путин успешно сражается, он переживет и Джо Байдена и любого президента США, который придет следом, подытожил Риттер.

Также он высказал мнение, что Киев не будет останавливать контрнаступление, несмотря на все сложности, поскольку боится реакции Вашингтона. При этом ВСУ несут колоссальные потери в личном составе, однако чиновников в США это не заботит — их главная цель как можно сильнее задеть Россию. В результате Киеву приходится жертвовать всем, надеясь в конце концов сохранить хоть что-то.

На фоне сложившейся ситуации Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ может затянуться на неопределенное время. Готовность Белого дома поддерживать Киев "столько, сколько потребуется" приведет к гибели десятков тысяч человек и потере территорий, заявил ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.